Реализацию нацпроектов в Калининградской области в 2025-2027 г. оценили в 68 млрд

Реализацию национальных проектов на территории Калининградской области с 2025 по 2027 годы оценили в 68 млрд. Треть этих средств предусмотрены на 2025-й. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Алексея Беспрозванных.

Информагентство отмечает, что самым финансовоёмким нацпроектом является «Инфраструктура для жизни». В этом году на него планируется направить 14 млрд рублей, включая 11 млрд из федерального бюджета. В течение трёх лет на этот проект суммарно потратят 45 млрд рублей. В его рамках возводят автодорожный мост через Преголю и реконструируют вторую очередь кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.

«В 2025 году в регионе началась реализация 11 новых национальных проектов и 38 региональных проектов, обеспечивающих их реализацию. В областном бюджете Калининградской области в бюджетном цикле 2025-2027 годов на реализацию национальных проектов предусмотрено 68,3 млрд рублей, в том числе федеральных средств — 45,5 млрд рублей (67%). В бюджете 2025 года предусмотрены 21,4 млрд рублей, в том числе федеральных средств — 15,3 млрд рублей (72%)», — цитирует информагентство главу региона.