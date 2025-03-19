Калининградстат: в феврале выросли цены на 105 наблюдаемых продуктов

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В феврале по сравнению с январём в Калининградской области отмечен рост индекса потребительских цен по 105 наблюдаемым продовольственным товарам. Разница составила от 0,03% до 9,84%, сообщили в Калининградстате.

«На верхней позиции среди подорожавших за месяц продовольственных товаров зелёный чай, прибавивший в цене 9,84%. Живая и охлаждённая рыба, ставшая дороже на 9,53%, на втором месте. Охлаждённые и мороженые куры повысились в цене на 9,23% и заняли третье место. На 8,69% подорожали консервированные и маринованные овощи. На пятом месте шоколад, цена которого выросла на 8,41%», — говорится в сообщении.

Снижение цен в размере от 0,02% до 7,83% зафиксировано по 27 позициям. Больше всего подешевели апельсины — на 7,83%. Цена на свёклу снизилась на 5,47%, на консервированный зелёный горошек — на 4,6%. Виноград стал дешевле на 4,45%, груши — на 4,16%. По двум товарам цена не изменилась.

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