Горвласти намерены «расширить» кольцо на ул. Румянцева-Донского-Колоскова

Горвласти намерены «расширить» кольцо на ул. Румянцева-Донского-Колоскова
Съезд с кольца на ул. Донского в сторону Детской областной больницы. Фото: сообщество «ГорПросвет» «ВКонтакте»
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Мэрия Калининграда планирует расширить возможности кругового перекрестка на ул. Румянцева-Донского-Колоскова за счет появления новой полосы на самом перекрестке и на ул. Донского. Об этом сообщил глава комитета дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов в ходе эфира центра развития «ГорПросвет» «ВКонтакте».

На кольце планируется сделать дополнительную четвертую полосу, чтобы развести потоки движения автомобилей, а также предусмотреть «турборазметку». Полосу хотят выделить за счет существующих возможностей кольцевого перекрестка, в центре которого в настоящее время имеется газон.

Дополнительную полосу на ул. Донского (в сторону центра) планируется сделать от кольца до перекрестка с ул. Свободной — она будет предназначена для автомобилей, которые уходят на «левый» поворот. Также планируется организовать две полосы движения с кольца в направлении Детской областной больницы, две — в направлении с ул. Донского с выездом на кольцо.

Власти рассчитывают завершить подготовку проектной документации до апреля, после чего объявить торги, к 15 мая заключить контракт. На работы предусматривается 90 дней, они должны быть завершены к середине августа. Ориентировочная стоимость работ — 7,5 млн рублей.

Отметим, по отзывам автомобилистов, этот перекресток является одним из самых проблемных, основные сложности вызывает поворот на ул. Донского в сторону Детской областной больницы.

Напомним, в сентябре 2024 года региональные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 12-этажного жилого комплекса на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, д. 11, известного как «высотка на Донского». По данным портала «Наш дом.РФ», недвижимость имеет класс «комфорт», дом рассчитан на 464 квартиры.

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Схема съезда с перекрестка на ул. Донского в сторону Детской областной больницы, источник: сообщество «ГорПросвет» «ВКонтакте»

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