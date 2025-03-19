В Калининградской области с четверга ожидается «ощутимое потепление»

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В Калининградской области подходит к концу период прохладной погоды со среднесуточной температурой на 1-2°C ниже климатической нормы, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области»

«Ощутимое потепление начнется с четверга: воздух прогреется до +10...+13°C по области, небо должно быть солнечным, а ветер стихнет. На выходные модели ожидают уже до +12...+16°C (а возможно и выше). От выхолаживания при ясной погоде никуда не деться, по области и во второй половине недели вероятны заморозки до 0...-4°C к утру», — сообщают синоптики-любители.

Как поясняют эксперты, в ближайшие дни над Европой усилятся процессы, благодаря которым прекратится заток арктического воздуха в Европу. «Зона высокого давления во второй половине недели поспособствует преобладанию солнечной и спокойной погоды», — пишет телеграм-канал.



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