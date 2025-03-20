Погода в Калининградской области 20 марта

Днём в четверг, 20 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре региона дневная температура составит +12°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +13°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +2°C), а на востоке региона прохладнее (до −2°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,9°C, днём поднимется до +11,3°C, а вечером опустится до +6,4°C. На протяжении всего дня прогнозируется юго-западный ветер. Влажность — на уровне 43-76%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о потеплении и солнечной погоде во второй половине недели.

«С четверга и до выходных ждём повышения дневных температур до +10...+13°С <...> (как мы знаем, модели занижают прогрев весной, так что местами можно ожидать и чуть выше). Синоптическая обстановка: северная периферия антициклона над югом Европы (четверг). <...> Воздушная масса — умеренная, тропический воздух с юго-запада при такой синоптике к нам не дойдёт, поэтому рекордного тепла как при „Азорце“ не будет, но погода будет сухой и солнечной, поэтому мартовское солнце поднимет температуру выше +10°С — теплее нормы. На побережье в четверг-пятницу ввиду потока с моря будет прохладнее (+6...+9°С). Существенных осадков не ожидается. Ветер в четверг и пятницу слабый/умеренный (2-7 м/с)», — добавляют синоптики-любители.