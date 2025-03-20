Беспрозванных поручил сократить время ожидания ответа по «122» до трёх минут

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил провести работу по сокращению ожидания ответа контакт-центра «122» с десяти до трёх минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Важно отслеживать уровень удовлетворенности именно результатом, а не фактом дозвона. Мы бьёмся не за цифры, а за эффективность регионального здравоохранения для жителей региона. Необходимо провести полномасштабную работу по автоматизации системы оценки удовлетворённости пациентов, расширению штата контакт-центра, чтобы сократить ожидание ответа с десяти до трех минут в пиковые утренние часы, создать группы операторов, которые будут обзванивать пациентов на диспансерном учете», — прокомментировал он.

Штатная численность подразделения «122» составляет 64 человека. Среднее количество звонков в день может варьироваться от 1,5 до 11 тысяч. Отмечается, что за восемь месяцев Калининградская область поднялась с 84 на 34 место в федеральном проекте по усовершенствованию записи на приём в поликлинику. Количество операторов, принимающих звонки, было увеличено на 15%, следует из пресс-релиза.