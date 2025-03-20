Рядом с Буковой рощей в Янтарном разрешили построить многоквартирный дом

Рядом с Буковой рощей в Янтарном разрешили построить многоквартирный дом
Скриншот публичной кадастровой карты
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Власти Калининградской области выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на ул. Советской в Янтарном. Соответствующая информация размещена на сайте регионального минграда.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010019:745, рядом со сквером Буковая роща. Разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик „Генезис Капитал“» 13 марта 2025 года и действует до 13 мая 2027-го. Этажность и площадь дома не раскрываются.

Площадь участка — 1201 кв. метр. Вид разрешённого использования — малоэтажная многоквартирная застройка.

Проект прошёл экспертизу в ноябре 2024 года. Документацию готовили калининградские компании «БалтСитиСервис» и «Сегмент-Проект».

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