Рядом с Буковой рощей в Янтарном разрешили построить многоквартирный дом

Власти Калининградской области выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на ул. Советской в Янтарном. Соответствующая информация размещена на сайте регионального минграда.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010019:745, рядом со сквером Буковая роща. Разрешение выдано ООО «Специализированный застройщик „Генезис Капитал“» 13 марта 2025 года и действует до 13 мая 2027-го. Этажность и площадь дома не раскрываются.

Площадь участка — 1201 кв. метр. Вид разрешённого использования — малоэтажная многоквартирная застройка.

Проект прошёл экспертизу в ноябре 2024 года. Документацию готовили калининградские компании «БалтСитиСервис» и «Сегмент-Проект».