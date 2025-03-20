Калининградские приставы анонсировали горячую линию по вопросам коррупции

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области анонсировало горячую линию по вопросам противодействия коррупции. Сообщить о соответствующих противоправных действиях можно будет в пятницу, 21 марта, с 10 до 16 часов, отметили в пресс-службе ведомства.

«Если у вас есть сведения о злоупотреблениях служебным положением сотрудниками органов принудительного исполнения или действиях коррупционной направленности со стороны граждан, позвоните на горячую линию. В случае подтверждения фактов коррупции будут приняты меры для привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Номер телефона для приема информации о фактах коррупционных правонарушений: 8 (4012) 924-933.