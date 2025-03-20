Калининградские приставы анонсировали горячую линию по вопросам коррупции

Все новости по теме: Коррупция

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области анонсировало горячую линию по вопросам противодействия коррупции. Сообщить о соответствующих противоправных действиях можно будет в пятницу, 21 марта, с 10 до 16 часов, отметили в пресс-службе ведомства.

«Если у вас есть сведения о злоупотреблениях служебным положением сотрудниками органов принудительного исполнения или действиях коррупционной направленности со стороны граждан, позвоните на горячую линию. В случае подтверждения фактов коррупции будут приняты меры для привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Номер телефона для приема информации о фактах коррупционных правонарушений: 8 (4012) 924-933.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter