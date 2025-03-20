«Чистота» планирует закупить 15 единиц техники за 90 млн в 2025 году

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В 2025 году в бюджете городского округа «Калининград» на нужды МБУ «Чистота» предусмотрено 90 млн рублей. Об этом сообщил заместитель директора учреждения Александр Бахтин на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в четверг, 20 марта.

На эти средства планируется закупить 15 единиц спецтехники: 13 автосамосвалов, 1 автоэвакуатор и 1 комбинированную дорожную машину (КДМ). В настоящий момент в распоряжении МБУ находится 193 единицы спецтехники, 63 используется, по словам Бахтина, для уборки улиц города в зимний период.

Как уточнил замдиректора, бюджет МБУ на выполнение муниципального задания в 2024 году составил более 1,4 млрд руб. За счёт целевой субсидии в размере 100 млн рублей было закуплено 7 единиц спецтехники, 2 прицепа и 4 единицы навесного оборудования. Также была осуществлена поставка автомобилей и оборудования общей стоимостью 300 млн рублей за счёт инвестиций.

Бахтин отметил, что штатная численность предприятия составляет 1776 человек, средняя заработная плата в 2024 году составила 48 862 руб. после вычета НДФЛ. Он подчеркнул, что в учреждении существует дефицит водителей и уборщиков территории.

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