Мининфраструктуры: Литва не согласовывает дополнительные поезда в Калининград

По словам мининфраструктуры региона, увеличить составность поезда или назначить дополнительные поезда в Калининградскую область «не представляется возможным, так как это не согласовывается литовской стороной». Об этом ведомство сообщило в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Помимо прочего, ведомство напомнило, что вопрос субсидирования авиабилетов решается только на федеральном уровне. «Сейчас выделенное финансирование ограничено в размере, поэтому федеральные органы прорабатывают вопрос его увеличения, чтобы обеспечить достаточное количество субсидированных билетов. Дополнительные субсидированные билеты могут начать реализовывать после выделения финансирования за счет средств федерального бюджета», — пишет мининфраструктуры.

Отслеживать наличие субсидированных билетов необходимо самостоятельно на сайтах авиакомпаний, в приложениях или в кассах.