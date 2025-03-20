Мининфраструктуры: Литва не согласовывает дополнительные поезда в Калининград

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По словам мининфраструктуры региона, увеличить составность поезда или назначить дополнительные поезда в Калининградскую область «не представляется возможным, так как это не согласовывается литовской стороной». Об этом ведомство сообщило в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Помимо прочего, ведомство напомнило, что вопрос субсидирования авиабилетов решается только на федеральном уровне. «Сейчас выделенное финансирование ограничено в размере, поэтому федеральные органы прорабатывают вопрос его увеличения, чтобы обеспечить достаточное количество субсидированных билетов. Дополнительные субсидированные билеты могут начать реализовывать после выделения финансирования за счет средств федерального бюджета», — пишет мининфраструктуры.

Отслеживать наличие субсидированных билетов необходимо самостоятельно на сайтах авиакомпаний, в приложениях или в кассах.

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