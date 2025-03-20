Власти Балтийска закупили беспилотный дрон для спасения людей на пляжах

Для спасения людей на пляжах Балтийска закупили беспилотный надводный дрон. Об этом сообщается в телеграмм-канале администрации муниципалитета.

Этим летом на пляжах Балтийска ожидается увеличение туристического потока, в связи с чем увеличиваются и риски несчастных случаев на воде. Новый аппарат, который способен вытащить из воды одновременно трех человек, значительно облегчит работу спасателей, уверены власти.

К предстоящему купальному сезону в Балтийске будут открыты три городских пляжа на ул. Чехова, Гвардейском бульваре и Балтийской косе. По всему побережью будут обновлены информационные стенды.

В прошлом году на побережье Балтийска утонили 6 человек. Все погибшие купались в необорудованных местах. Самыми опасными для отдыхающих в Балтийском городском округе остаются районы Павлово, Мечникова и Витланда.