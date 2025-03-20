«Куршская коса» анонсировала природоохранную акцию «Марш парков». Мероприятие запланировано на 19-20 апреля, сообщила пресс-служба нацпарка в четверг, 20 марта.

Учреждение отметило, что заявки на участие будут принимать до 11 апреля. Их планируется получить от добровольцев с собственным автомобилем. По заявке въезд на территорию нацпарка будет бесплатным. Программу мероприятия составят заранее. Исходить в ней будут от умений и навыков зарегистрированных участников.