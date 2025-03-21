«Янтарь-холл» заказывает выступление психолога Михаила Лабковского за 1,5 млн

Все новости по теме: Госзакупки

«Янтарь-холл» заказывает услуги по исполнению публичной лекции психолога Михаила Лабковского «Большой разговор о любви к себе» (16+) за 1,5 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как указано в извещении, лекция пройдёт 14 июня в 15:00. Продолжительность мероприятия — 1 час 30 минут.

На сайте «Янтарь-холла» продаются билеты от 2 до 10 тысяч рублей. В анонсе мероприятия говорится следующее: «Михаил Лабковский — самый популярный психолог в России с огромным стажем практики, автор собственной методики, теле- и радиоведущий, писатель. Михаил Лабковский считает, что самое сложное в жизни — это не стать миллионером, удачно выйти замуж, сделать карьеру и даже не найти свое призвание. По его мнению, самое сложное в жизни — это принять себя таким, какой ты есть на самом деле. С самого детства многим внедряют в голову установки, как нужно себя вести, одеваться, что нужно соответствовать определенным стандартом и не сбиваться с намеченного пути. Так живут многие, сравнивают себя с кем-то, пытаются соответствовать выдуманным стандартам, а жизнь в этот момент проходит. А ведь она у человека одна. И вы у себя — одни. Так не лучше ли попробовать принять себе таким или такой, какие вы есть? А приняв, полюбить».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter