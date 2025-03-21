Погода в Калининградской области 21 марта

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 21 марта, в Калининграде ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 767 мм, ветер северо-западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +8°C, на востоке области +13°C. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром +1°C, днём +10°C, вечером +5°C. Влажность составит 98%, давление — 765 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу «ночью в прибрежной зоне +1...+4°C, в Калининграде и области −2...+2°C, переменная облачность и без осадков. Днем в Калининграде и области до +9...+13°C, утром — переменная облачность, днем — ясно/малооблачно и без осадков. Ветер переменный с западного/юго-западного ночью на северный/северо-западный днем и северо-восточный вечером, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 766 до 768 мм.рт.ст.»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter