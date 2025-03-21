Погода в Калининградской области 21 марта

Днём в пятницу, 21 марта, в Калининграде ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 767 мм, ветер северо-западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +8°C, на востоке области +13°C. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром +1°C, днём +10°C, вечером +5°C. Влажность составит 98%, давление — 765 мм.