Облсуд: мать пострадавшего в школе ребенка требует полмиллиона компенсации

В Калининграде местная жительница подала иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу своего несовершеннолетнего сына, который пострадал в школе. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

18 октября 2024 года на перемене в школе ученики 8-го класса толкали друг друга, в результате чего сын истицы упал, а на него сверху — другой мальчик. Обследование показало наличие у ребенка компрессионного перелома грудных позвонков первой степени. Мальчик долгое время находился на лечении, постоянно испытывал боль, ему нельзя было сидеть, он должен носить корсет в течение года, вынужден обучаться на дому. Кроме того, он испытал нравственные страдания, поскольку никто из сверстников за него не заступился, он почувствовал себя беззащитным.

В иске указано, что должный контроль в перерывах между уроками со стороны дежурного учителя отсутствовал, сотрудники школы не оказали медицинскую помощь сами и не вызвали ребенку скорую медицинскую помощь. Представитель истца просит взыскать со школы в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 400 000 рублей, в пользу его матери 100 000 рублей. Иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание на 31 марта.