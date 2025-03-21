В Калининградской области возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

В Калининградской области количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 7%. Об этом на 42-м заседании Законодательного собрания региона сообщил начальник регионального УМВД России Александр Сокрутенко.

Генерал-майор заявил, что всего в прошлом году в Калининградской области зарегистрировали 12 923 преступления. Их количество относительно 2023-го снизилось на 1,1%. При этом в динамике пяти прошедших лет самый низкий показатель зафиксировали в 2022 году (12 645), а самый высокий — в 2020-м (13 573).

Начальник полиции продолжил, что 31% от всех преступлений в 2024 году приходится на категорию тяжких и особо тяжких. По его словам, рост их количества связан с активизацией работы правоохранительных органов, которая направлена на раскрытие преступлений, совершённых организованной группой. Их доля увеличилась с 8,7% в 2023 году до 18,3% в 2024-м. За них к уголовной ответственности привлекли 47 участников.

«В 2024 году число таких раскрытых уголовных деяний возросло более чем в два раза. При этом 98% из них раскрыто сотрудниками полиции», — рассказал Сокрутенко.