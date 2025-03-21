В Калининградской области возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

В Калининградской области количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 7%. Об этом на 42-м заседании Законодательного собрания региона сообщил начальник регионального УМВД России Александр Сокрутенко.
Генерал-майор заявил, что всего в прошлом году в Калининградской области зарегистрировали 12 923 преступления. Их количество относительно 2023-го снизилось на 1,1%. При этом в динамике пяти прошедших лет самый низкий показатель зафиксировали в 2022 году (12 645), а самый высокий — в 2020-м (13 573).
Начальник полиции продолжил, что 31% от всех преступлений в 2024 году приходится на категорию тяжких и особо тяжких. По его словам, рост их количества связан с активизацией работы правоохранительных органов, которая направлена на раскрытие преступлений, совершённых организованной группой. Их доля увеличилась с 8,7% в 2023 году до 18,3% в 2024-м. За них к уголовной ответственности привлекли 47 участников.
«В 2024 году число таких раскрытых уголовных деяний возросло более чем в два раза. При этом 98% из них раскрыто сотрудниками полиции», — рассказал Сокрутенко.В начале марта региональное УМВД России сообщило, что общий ущерб жителям Калининградской области от мошенников в 2024 году составил более 1,5 млрд рублей. Самым распространённым видом дистанционного мошенничества является перевод денежных средств на так называемый «безопасный счёт». Среди других частых способов обмана граждан находятся переводы средств злоумышленникам через биржи и инвестиции, а также получение доступа к сервису «Госуслуги» гражданина под предлогом замены сим-карт.