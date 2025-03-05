УМВД: ущерб от телефонных мошенников в регионе составил более 1,5 млрд руб.

Общий ущерб жителям Калининградской области от мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий в 2024 году составил более 1,5 млрд рублей. Такие данные привело региональное УМВД России в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

В полиции рассказали, что раскрываемость подобных преступлений в Калининградской области выше средних значений по России и СЗФО. Так, в регионе в 2024 году раскрываемость возросла до 25,7%. По стране этот показатель составляет 23,2%, ещё ниже он по федеральному округу — 20,2%.

Самым распространённым видом дистанционного мошенничества является перевод денежных средств на так называемый «безопасный счёт». Среди других частых способов обмана граждан находятся переводы средств злоумышленникам через биржи и инвестиции, а также получение доступа к сервису «Госуслуги» гражданина под предлогом замены сим-карт.

«В 2024 году в стране зафиксирован рост (+13,1%) регистрации преступных эпизодов, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. На территории Калининградской области рост составил +7,6%. Общий ущерб от данного вида преступлений на территории области составил 1 млрд 545 млн рублей», — говорится в сообщении УМВД.