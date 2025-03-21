Власти сообщили, сколько населённых пунктов планируют обеспечить интернетом

14 населённых пунктов Калининградской области планируют обеспечить проводным интернетом в 2025 году. Об этом сообщила и.о. министра цифровых технологий и связи региона Анастасия Голубых в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 21 марта.

«В эти минуты идёт конкурсный отбор на строительство [сетей] связи в 14 населённых пунктах. Приём заявок завершается в это воскресенье, и уже в течение ближайших двух недель мы определим, какие лоты у нас отторгованы. Там несколько населённых пунктов в Багратионовском муниципальном округе, Гвардейском, Гурьевском, Зеленоградском. <...> Конкретный список будет определён в течение ближайших двух недель», — рассказала Голубых.

В прошлом году в рамках региональной программы по конкурсному отбору операторов на строительство распределительных сетей связи проводной интернет, по словам и.о. министра, появился в 13 населённых пунктах.