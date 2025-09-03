13 посёлков Калининградской области подключили к проводному интернету

В Калининградской области ещё в 13 посёлках завершили работы по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы провели за счёт бюджетной субсидии. Услуги связи будет оказывать «Ростелеком». Скорость интернет-соединения должна составить не менее 50 Мбит/с.

К проводному интернету подключили 13 поселков: Краснознаменское, Совхозное, Раздольное, Новоселово, Ново-Московское Багратионовского округа, Крылово, Домново, Мозырь Правдинского округа, Кумачево Зеленоградского округа, Березовку Гвардейского округа, Моргуново Гурьевского округа, Дивное Балтийского округа и Черепаново Светловского округа. О таких планах ранее сообщила и.о. министра цифровых технологий и связи Анастасия Голубых.