13 посёлков Калининградской области подключили к проводному интернету

В Калининградской области ещё в 13 посёлках завершили работы по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы провели за счёт бюджетной субсидии. Услуги связи будет оказывать «Ростелеком». Скорость интернет-соединения должна составить не менее 50 Мбит/с.

К проводному интернету подключили 13 поселков: Краснознаменское, Совхозное, Раздольное, Новоселово, Ново-Московское Багратионовского округа, Крылово, Домново, Мозырь Правдинского округа, Кумачево Зеленоградского округа, Березовку Гвардейского округа, Моргуново Гурьевского округа, Дивное Балтийского округа и Черепаново Светловского округа. О таких планах ранее сообщила и.о. министра цифровых технологий и связи Анастасия Голубых.

Ранее Алексею Беспрозванных пожаловались на плохую связь в регионе. «Я 12 лет занимался в отрасли связи и интернета и обратил внимание сразу же, как приехал, что у нас есть проблемы со связью», — ответил Беспрозванных. «Сегодня мы специально также готовим программу, для того чтобы участвовать в том числе в федеральных мерах поддержки по, во-первых, улучшению качества связи и интернета. Уже по ряду населенных пунктов мы впервые в этом году, если мне память не изменяет, по 13 населенным пунктам улучшение качества связи провели», — сказал тогда губернатор.

