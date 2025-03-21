В минцифры рассказали о планах по строительству новых станций 4G в регионе

В минцифры рассказали о планах по строительству новых станций 4G в регионе
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в 19 населённых пунктах Калининградской области планируют построить базовые станции 4G в 2025 году. Об этом сообщила и.о. министра цифровых технологий и связи региона Анастасия Голубых в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 21 марта.

«Ежегодно (обычно осенью) происходит голосование на сайте Госуслуг либо посредством отправления почтовых писем для того, чтобы определить, какие посёлки в первую очередь будут подключены по данной программе. В этом году квота на регион определена в количестве 19 населённых пунктов. Рабочий список у меня есть, но он будет опубликован 1 апреля, когда мы железно получим подтверждение от Минцифры РФ. Данный проект реализуется за федеральные деньги», — рассказала Голубых.

Проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется в Российской Федерации с 2022 года. В его рамках в населённых пунктах с населением от 100 до 500 человек строятся станции 4G, чтобы обеспечить жителей качественной сотовой связью и беспроводным доступом к сети Интернет. В 2024 году в проекте приняли участие 17 посёлков Калининградской области.

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