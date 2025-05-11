Облвласти назвали посёлки, в которых планируют построить станции 4G

Власти Калининградской области опубликовали список посёлков с населением от 100 до 500 человек, в которых до конца 2025 года планируют установить базовые станции 4G. Информация была размещена на сайте регионального правительства 11 мая.

«До конца 2025 года базовые станции 4G установят в поселках: Стрельня, Славское, Победа, Орехово, Ильичевка Багратионовского округа, Ново-Бобруйск, Солдатово, Липняки, Знаменка Правдинского округа, Покровское, Заовражное, Бережковское, Пушкарево Черняховского округа, Ольховка, Истровка Гвардейского округа, Пушкино, Луговое Нестеровского округа, Изобильное Полесского округа, Вишневка Славского округа», — говорится в сообщении.

Предполагается, что качественной сотовой связью и быстрым мобильным интернетом смогут воспользоваться «почти 4 700 человек».

Предварительный перечень населённых пунктов, где планировали улучшить сотовую связь и мобильный интернет, был составлен по результатам голосования на «Госуслугах» и посредством Почты России. В 2024 году в голосовании приняли участие более 4 тысяч жителей Калининградской области.

В начале 2025 года в набравших наибольшее количество голосов посёлках были проведены инструментальные проверки для измерения доступности услуг связи, чтобы подтвердить обоснованность включения этих территорий в окончательный перечень.

О том, что в 2025 году в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в 19 населённых пунктах Калининградской области планируют построить базовые станции 4G, сообщила и.о. министра цифровых технологий и связи региона Анастасия Голубых в прямом эфире ЦУР 21 марта. Ранее опубликовать полный список территорий обещали 1 апреля 2025 года.

Проект «Устранение цифрового неравенства» реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком» с 2022 года. Услуги связи предоставляет дочерняя компания «Ростелекома» — мобильный оператор «Т2». В 2024 году в проекте приняли участие 17 посёлков Калининградской области.