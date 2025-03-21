КЖД: поезда из Калининграда в Краснодарский край начнут ходить ежедневно

С середины мая в ежедневном режиме начнут курсировать поезд дальнего следования «Калининград-Адлер» и прямой беспересадочный вагон «Калининград-Анапа». Пассажиры, желающие совершить путешествие в Краснодарский край, могут начинать приобретать проездные документы. Информация об этом размещена на сайте КЖД.

Поезд № 360/359 «Калининград-Адлер» будет курсировать ежедневно в период с 16 мая по 30 сентября 2025 года Время отправления с Южного вокзала — 17:52, прибытия в Адлер — 6:27. Время в пути следования составит 2 дня 11 часов 35 минут. Обратно из Адлера поезд будет отправляться в 20:38.

Уточняется, что прямой беспересадочный вагон до Анапы будет курсировать в составе поезда «Калининград-Адлер» с 20 мая по 26 сентября (кроме 24 мая, 20 и 24 сентября).

«Продажа проездных документов на поезда дальнего следования открыты за 90 суток до отправления поезда», — следует из релиза.