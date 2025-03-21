В Гусевском округе в 2025 году планируют доходы бюджета в 2 млрд рублей

Доходы бюджета Гусевского округа в 2025 году запланированы в размере 2 млрд рублей. Об этом на 42-заседании Законодательного собрания Калининградской области 20 марта сообщил глава администрации муниципалитета Александр Китаев.

Сити-менеджер отметил, что за семь лет года в округе удалось утроить доходность местного бюджета. Так, в 2018 году они составили 779,1 млн рублей. В 2025-м власти планируют доходы муниципального бюджета в 2,23 млрд рублей.

Почти 54% из них обеспечат безвозмездные поступления. Оставшаяся часть (46%) — налоговые и неналоговые доходы бюджета. Расходы запланированы в объёме 2,27 млрд рублей. Средства планируется потратить на сферы образования (49,5%) и ЖКХ (16,7%), общегосударственные расходы (12,2%), культуру (7,2%) и др.