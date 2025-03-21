В Гусевском округе в 2025 году планируют доходы бюджета в 2 млрд рублей

В Гусевском округе в 2025 году планируют доходы бюджета в 2 млрд рублей
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Муниципалитеты

Доходы бюджета Гусевского округа в 2025 году запланированы в размере 2 млрд рублей. Об этом на 42-заседании Законодательного собрания Калининградской области 20 марта сообщил глава администрации муниципалитета Александр Китаев.

Сити-менеджер отметил, что за семь лет года в округе удалось утроить доходность местного бюджета. Так, в 2018 году они составили 779,1 млн рублей. В 2025-м власти планируют доходы муниципального бюджета в 2,23 млрд рублей.

Почти 54% из них обеспечат безвозмездные поступления. Оставшаяся часть (46%) — налоговые и неналоговые доходы бюджета. Расходы запланированы в объёме 2,27 млрд рублей. Средства планируется потратить на сферы образования (49,5%) и ЖКХ (16,7%), общегосударственные расходы (12,2%), культуру (7,2%) и др.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter