ЦБ: рост турпотока стимулирует строительство гостиниц в Калининграде и области

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В 2025 году в Северо-Западном федеральном округе ожидается увеличение предложения, в частности за счёт строительства новых объектов. Как сообщает Центральный банк России в своём докладе, в Калининградской области расширение внутреннего турпотока стимулирует строительство гостиниц.

«Спрос на коммерческую недвижимость на Северо-Западе оставался высоким и опережал возможности расширения предложения <...>. Например, в Калининградской области расширение внутреннего турпотока стимулирует строительство гостиниц. Так, к концу года планируется открытие самого большого в регионе гостиничного комплекса», — следует из доклада.

ЦБ также отмечает, что во втором полугодии 2024 года спрос на рынке жилья снизился после ужесточения условий по льготным программам и роста ставок по рыночной ипотеке, а ввод многоквартирных домов сократился. При этом запуск новых проектов в целом по России остался вблизи рекордного уровня 2023 года.

Годовой рост цен на первичное и вторичное жилье во втором полугодии 2024 года замедлился. Повышение цен на новостройки продолжилось прежде всего из-за увеличения себестоимости строительства за счёт роста затрат на землю, стройматериалы и стройтехнику, зарплату работников, проектное финансирование и маркетинг. Кроме того, на рынке первичной недвижимости сейчас наблюдаются структурные изменения — увеличивается доля более дорогих проектов в объёмах ввода. Так, согласно данным ЦБ, в Калининградской области в январе существенно выросло предложение жилья бизнес-сегмента.

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