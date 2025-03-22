МЧС: с начала года в регионе зафиксировали более 350 случаев пала травы

С начала года в Калининградской области зафиксировали 355 случаев пала травы. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своём телеграм-канале.

Ведомство отметило, что огонь охватил почти 600 гектаров земли. Один из пожаров произошёл на аэродроме «Девау». Огонь успели вовремя потушить.

МЧС также напомнило, чем опасен пал травы. По словам ведомства, огонь быстро распространяется, угрожая населённым пунктам и природным территориям, дым от палов содержит токсичные вещества, опасные для здоровья человека. Пал травы также уничтожает экосистему, а восстановление почвы после них занимает многие годы.

«МЧС России напоминает: за неуборку земельных участков от сухой растительности и пал травы, во время особого противопожарного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф на сумму до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 1 года», — говорится в сообщении.