Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

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Умерла народная артистка РСФСР, звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил ТАСС.

Актриса скончалась на 86-м году жизни. Изначально о смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов в своём телеграм-канале. «Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он. Позже ТАСС подтвердили информацию о смерти Голубкиной в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). «Да, для нас это большая утрата», — сообщил представитель учреждения.

Позже директор ЦАТРА, депутат Мосгордумы Милена Авимская рассказала информагентству, что актриса умерла после продолжительной болезни. Издание со ссылкой на источник, близкий к окружению Ларисы Голубкиной, также пишет, что она «болела лимфоплазмоцитарной лимфомой, из-за которой в последние годы у нее были проблемы со слухом и зрением».

Авимская отметила, что прощание с Голубкиной может пройти в Театре Российской армии. «Предположительно, во вторник».

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