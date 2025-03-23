Погода в Калининградской области 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра опустится до +4°С. Скорость ветра составит от 5 до 7 м/с с порывами до 14 м/с, направление — восток. Атмосферное давление выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 59%. Температура воды: 4,1°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду на побережье. Днём воздух в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске не прогреется выше +8°С, ночью обещают до +2°С. В остальной части региона, по прогнозу центра, в ночные часы похолодает до 0°С. В Багратионовске возможны слабые заморозки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +2,6°С, днём потеплеет до +11,5°С, вечером похолодает до +8,4°С. Влажность — до 77%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в первой половине суток воскресенья погодный режим не изменится. До полудня будет малооблачно, к обеду температура поднимется до +9...+13°C, сохранится сильный восточный ветер с порывами до 13-15 м/с. «Далее к нам подберётся фронтальный раздел циклона с юга: во второй половине дня и к вечеру небо затянет облачностью, вечером (ориентировочно, после 16-18 часов) начнутся дожди, которые затронут прежде всего центр и восток области (Нестеровский, Гусевский, Черняховский, Правдинский, Озерский, Краснознаменский районы), однако вечером/к ночи дождь может пойти в Калининграде и на западе. К утру понедельника дожди должны прекратиться, может выпасть до 5-10 мм (особенно на востоке)», — отметили в паблике.