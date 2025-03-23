На капитальный ремонт фасада школы № 3 в Калининграде выделили 42,2 млн рублей (фото)

Калининградская школа № 3 ищет подрядчика для капитального ремонта фасада здания. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В перечень необходимых работ входят ремонт и утепление фасада (повышение энергоэффективности), восстановление входных групп здания и декоративных элементов, установка пластиковых окон и обновление водосточной системы. Начальная цена контракта — 42 211 428 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 апреля 2025 года. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 14 апреля. Работы необходимо провести в течение 107 дней с 1 мая 2025 года.





Иллюстрация из проектной документации

Школа № 3 — объект культурного наследия муниципального значения «Здание народной школы» — была построена в начале XX века. Здание расположено по адресу: Октябрьская площадь, 28-30. Согласно информации, представленной в документации, «памятник сохранился с незначительными изменениями архитектурного облика, что определяет его высокий градостроительный статус».