Ушёл из жизни участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков

Ушёл из жизни участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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21 марта 2025 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кёнигсберга, почётный гражданин Калининграда Борис Петрович Пирожков. 

Борис Пирожков родился 6 августа 1925 года, сообщает сайт администрации Калининграда. «В апрельские дни 1945 года механик-водитель танка Т-34 уничтожал вражеские позиции в нынешних районах Северной горы и улицы Лесопильной. Чудом остался жив, потому что в танк попал снаряд. Был ранен, контужен и день Победы встретил в госпитале. За штурм Кёнигсберга был награждён вторым орденом Красной Звезды и медалью „За боевые заслуги“. Впоследствии служил, как и воевал, в составе 89-й танковой бригады (командир Герой Советского Союза Андрей Иосифович Соммер)», — говорится в сообщении.

Борису Петровичу было 99 лет. Прощание пройдёт во вторник, 25 марта, на кладбище в Медведевке. Время похорон обещают сообщить в понедельник.

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