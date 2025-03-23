Ушёл из жизни участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков

21 марта 2025 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кёнигсберга, почётный гражданин Калининграда Борис Петрович Пирожков.

Борис Пирожков родился 6 августа 1925 года, сообщает сайт администрации Калининграда. «В апрельские дни 1945 года механик-водитель танка Т-34 уничтожал вражеские позиции в нынешних районах Северной горы и улицы Лесопильной. Чудом остался жив, потому что в танк попал снаряд. Был ранен, контужен и день Победы встретил в госпитале. За штурм Кёнигсберга был награждён вторым орденом Красной Звезды и медалью „За боевые заслуги“. Впоследствии служил, как и воевал, в составе 89-й танковой бригады (командир Герой Советского Союза Андрей Иосифович Соммер)», — говорится в сообщении.

Борису Петровичу было 99 лет. Прощание пройдёт во вторник, 25 марта, на кладбище в Медведевке. Время похорон обещают сообщить в понедельник.