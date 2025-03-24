Погода в Калининградской области 24 марта

В понедельник, 24 марта, в Калининградской области ожидается облачная и чуть более прохладная, чем в выходные, погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +10°C (ночью температура опустится до нулевой отметки). Ветер синоптики обещают северный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 758 мм ртутного столба.

Прогноз на понедельник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отличается незначительно. Региональные синоптики обещают днём небольшой дождь в Черняховске, Славске и всех населённых пунктах, расположенных восточнее от них. Западнее упомянутых муниципалитетов осадков не ожидается. Теплее всего будет в центральной части региона (в том числе в Калининграде), но не выше +9°C. В приморских городах днём — до +6°C, а на востоке области — около +8°C.

Прохладнее всего ночью будет в восточной части области (не выше +2°C), а на побережье обещают до +4°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») сильного тепла также не обещает. 23 марта, по его данным, осадков не ожидается, однако будет пасмурно. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,9°C, днём она поднимется всего до +7,4°C, а вечером опустится до +2,2°C. В течение суток обещают влажность на уровне 74%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещают в начале недели умеренное тепло при затихающем ветре и небольшими осадками.

«Утром и днём +7...+9°C, облачно/облачно с прояснениями (наибольшая вероятность прояснений — на западе региона во второй половине дня, в том числе в Калининграде) и не исключены небольшие локальные дожди по области, в особенности утром, — сообщают синоптики со ссылкой на метеомодели. — К вечеру должно проясниться на большей части региона. Ветер ночью и утром восточный/северо-восточный, днем и вечером переменный на северный/северо-западный, слабый (3-6 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 757 до 760 мм рт.ст.».