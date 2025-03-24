В Калининграде на Советском проспекте обещают отремонтировать исторический дом

В Калининграде на Советском проспекте обещают отремонтировать исторический дом
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области
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В Калининграде на Советском проспекте обещают восстановить облик исторического дома № 57. В Фонде капремонта Калининградской области сообщили, что к его ремонту намерены приступить в этом году.

«Выполним ремонт повреждённых участков стен и восстановим штукатурный слой, — сообщили в ФКР. — Очистим исторический кирпич от старых слоёв краски. Восстановим рисунок кирпичной кладки с дополнением утраченных элементов. Раскроем ранее заложенные оконные проёмы подвала. Установим новые окна с вентиляционными решётками для проветривания помещений и кованые решётки на приямки. Створки решёток выполним в виде обратного перехлёста металлических полос через раму с фиксацией клёпками».

От надстроенного третьего этажа здания избавляться во время реконструкции не будут, однако в Фонде заявили, что его «обыграют в стиле фахверковых конструкций».

Деревянную веранду также будут сохранять вместе со всеми резными элементами. При реконструкции собираются установить новую дверь с резными элементами «в общем стиле дома».

«Для владельцев коммерческих помещений разработали эскизы новых дверей и ограждений крыльца, которые помогут создать единство архитектурного облика всего здания, — добавили в пресс-службе. — Капитальный ремонт выполним за счёт взносов собственников в „общий котёл“».

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