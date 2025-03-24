«Самым комфортным станет вторник»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни за погодное разнообразие в регионе будут отвечать сменяющие друг друга циклоны и антициклоны, под влиянием которых ясное небо будет чередоваться с пасмурным, ветер стихнет, пройдут небольшие дожди, но температура воздуха по-прежнему будет немного выше нормы. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Самым комфортным днём для нахождения на улице станет вторник, — обещают синоптики. — Промежуточный гребень антициклона станет „спонсором“ чистого неба, что не обойдётся без прохладной ночи с заморозками и дневных температур до +10°C и выше».

В понедельник днём +7...+9°C, облачно с прояснениями (наибольшая вероятность прояснений — на западе региона во второй половине дня, в том числе в Калининграде) и не исключены небольшие локальные дожди по области, в особенности утром, к вечеру должно проясниться на большей части региона. Ветер утром восточный/северо-восточный, днём и вечером — переменный на северный/северо-западный, слабый (3-6 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 757 до 760 мм ртутного столба.

Во вторник ночью воздух в Калининграде и области остынет до 0...-3°C (на побережье −1...+2°C), переменная облачность и без осадков, ночью и утром возможен туман. Днём в Калининграде и области до +8...+12°C (на побережье — прохладнее, на остальной части региона — теплее), малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный, умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 757 мм ртутного столба.

В среду ночью +4...+7°C, пасмурно и вероятны небольшие дожди (особенно во второй половине ночи). Предварительно периодические небольшие дожди сохранятся в течение дня и вечером, однако наибольшая интенсивность и вероятность осадков ожидается утром. В течение дня преимущественно облачно/пасмурно и около +6...+8°C. Ветер ночью и утром юго-западный, днём переменный на западный, вечером западный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 757 до 762 мм ртутного столба.

Во второй половине недели возможна очередная волна потепления. Согласно предварительному прогнозу, в четверг и пятницу осадков не ожидается, столбик термометра вновь может подняться до +10...+13°C при прояснениях.

«В выходные, если мы окажемся на периферии азорского антициклона (что также вероятно), температура может запросто подняться выше +15°C. Сценарий с прохождением циклонов с облачностью и дождями — тоже неплохой, по крайней мере, для природы, ведь дефицит осадков в этом месяце весьма существенный (всего около 1/3 от нормы в Калининграде и на западе). В целом, в обозримой для прогнозирования перспективе существенных похолоданий не наблюдается, а значит природные пейзажи быстрыми темпами продолжат преображаться на „апрельский лад“», — добавили синоптики.