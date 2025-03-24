На проект дороги «Калининград — Холмогоровка» выделяют 18,8 млн рублей

Областные власти заказывают проектные и изыскательские работы для строительства автомобильной дороги «Калининград – Холмогоровка». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». На работы выделяют 18 842 305 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О том, что областные власти планируют построить дорогу, которая соединит улицу Южную в Холмогоровке с улицей Докука в Чкаловске, стало известно в августе 2024 года. Ранее также сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой.