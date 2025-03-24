МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом бесплатных процедур омоложения

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Аферисты придумали новый способ обмана россиян. Они начали через Telegram приглашать женщин на омоложение лица, предлагая пройти регистрацию по ссылке на фишинговом сайте. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

В рассылке женщинам от 27 до 75 лет предлагают бесплатно поучаствовать в процедурах в качестве моделей. «Для этого клиника косметологии открыла запись на данное обследование на сайте. Успейте записаться, всего 20 мест», — говорится в мошеннической рекламе. Внизу сообщения содержится ссылка на регистрацию. При этом после регистрации женщины на фишинговом сайте клиники злоумышленники получают доступ к ее личным данным и банковским счетам.

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