Калининградцам предлагают проверить иммунитет к актуальным инфекциям

Калининградская область попала в число пяти субъектов РФ, принимающих участие в исследовании популяционного иммунитета к актуальным инфекциям. Жителей региона приглашают пройти бесплатное тестирование на антитела к кори, краснухе, паротиту, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е. Также есть возможность составить «генетический портрет» ребёнка. Об этом рассказали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура и замминистра здравоохранения региона Елена Кудряшова на пресс-конференции в понедельник, 24 марта.

«С 31 марта по 5 апреля на территории Калининградской области будут проведены исследования коллективного, или как мы его называем, популяционного иммунитета к вакциноуправляемым и другим сложным заболеваниям. Эти исследования организует федеральный Роспотребнадзор. Они будут проводиться двумя учреждениями. Это НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге и ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“», — рассказала Елена Бабура.

Принять участие в исследовании могут взрослые и дети от 1 года. Для этого необходимо пройти по ссылке, заполнить анкету и выбрать удобное время и место для сдачи венозной крови. Важно записаться в учреждение, соответствующее возрасту тестируемого, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На территории Калининградской области в рамках проекта будет работать 21 пункт приёма крови.

«У нас организовано 9 пунктов забора крови для детского населения и 12 — для взрослых. Они располагаются в городских больницах № 2, 3, 4, ЦГКБ, Городской детской поликлинике в Калининграде. Участвуют районные ЦРБ. Это Балтийская ЦРБ, Зеленоградская ЦРБ, Межрайонная ЦРБ (приём осуществляется в Пионерске и Светогорске). Также у нас город Советск участвует и Черняховск, тоже детские и взрослые поликлиники», — отметила Елена Кудряшова.

Результаты исследования будут готовы ориентировочно в течение месяца. Их можно будет получить на электронную почту либо в учреждении, где проводился забор крови. Общие данные по региону обещают опубликовать к началу лета.

Кроме оценки иммунитета, дети в возрасте от 1 года до 17 лет смогут получить «генетический портрет» в рамках национальной генетической инициативы «100 000+Я». Основная цель — исследование генетических особенностей, поиск и разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики различных генетических заболеваний. После прочтения и анализа генома каждый участник узнает о врождённых особенностях усвоения молочных продуктов, об индивидуальном уровне усвоения витаминов и минералов, о предрасположенности к избыточному весу и безопасных методах его коррекции, генетических основах силы и выносливости. На подготовку «генетического портрета» потребуется около трёх месяцев.