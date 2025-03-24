КЖД ввела сервис по доставке грузов до Петербурга паромным сообщением

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На калининградской магистрали заработал «мультимодальный транспортно-логистический продукт по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении». Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

Предполагается, что внедрение сервиса «обеспечит стабильный грузопоток в/из самого западного региона России, а также позволит оптимально использовать мощности морских железнодорожных паромов по перевозке подвижного состава».

Продукцию и товары, перевозимые автотранспортом, предлагается перегружать в крытые вагоны и отправлять далее с использованием железнодорожно-паромной линии Балтийск — Усть-Луга до станции Санкт-Петербург-Финляндский, по необходимости с дальнейшим использованием терминально-складской инфраструктуры.

Примерные сроки доставки грузов составят, как сообщается, от 10 до 20 дней. Стоимость услуги вариативна и зависит от нескольких факторов, в том числе номенклатуры перевозимых товаров, погрузочно-разгрузочных работ, сроков хранения груза на складе и так далее.

«Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы», — отметили в КЖД.

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