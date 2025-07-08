КЖД: грузы из Беларуси в регион начнут доставлять мультимодальным сервисом

Все новости по теме: КЖД

Мультимодальная транспортно-логистическая услуга по доставке грузов в Калининградскую область с использованием на разных участках пути автомобильного, железнодорожного транспорта и паромного сообщения расширит географию обслуживания. В 2025 году в нее будут включены белорусские города Минск, Гомель, Брест и Гродно. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Презентация транспортно-логистического сервиса состоялась на заседании регионального координационного совета по повышению эффективности железнодорожных перевозок. Товары и продукцию для грузополучателей предлагается доставлять автотранспортом до складской инфраструктуры в Минске, Гомеле, Бресте или Гродно, перегружать в крытые вагоны для транспортировки и последующей отправки железнодорожно-паромной линией Усть-Луга — Балтийск в Калининградскую область. Примерные сроки доставки составят около 10 дней.

Ранее сообщалось, что на калининградской магистрали заработал «мультимодальный транспортно-логистический продукт по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении». «Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы», — отмечали в КЖД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter