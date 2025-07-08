КЖД: грузы из Беларуси в регион начнут доставлять мультимодальным сервисом

Мультимодальная транспортно-логистическая услуга по доставке грузов в Калининградскую область с использованием на разных участках пути автомобильного, железнодорожного транспорта и паромного сообщения расширит географию обслуживания. В 2025 году в нее будут включены белорусские города Минск, Гомель, Брест и Гродно. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Презентация транспортно-логистического сервиса состоялась на заседании регионального координационного совета по повышению эффективности железнодорожных перевозок. Товары и продукцию для грузополучателей предлагается доставлять автотранспортом до складской инфраструктуры в Минске, Гомеле, Бресте или Гродно, перегружать в крытые вагоны для транспортировки и последующей отправки железнодорожно-паромной линией Усть-Луга — Балтийск в Калининградскую область. Примерные сроки доставки составят около 10 дней.

Ранее сообщалось, что на калининградской магистрали заработал «мультимодальный транспортно-логистический продукт по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении». «Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы», — отмечали в КЖД.