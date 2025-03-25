Погода в Калининградской области 25 марта

Днем во вторник, 25 марта, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +13°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, ветер юго-западный, 3 м/c.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +10°С, ночью +2°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +13°С, ночью 0...-1°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник днём ясно. Температура утром +3°С, днём +11,7°С, вечером +9°С. Атмосферное давление — 761 мм рт.ст. Влажность — до 62%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» , во вторник днём в регионе ожидается +8...+12°C (на побережье — прохладнее, на остальной части региона — теплее), малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 757 мм. рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 2,5 метров.