Треть выпускников школ региона выбрали ЕГЭ по естественно-научным предметам

В 2025 году в 11-х классах школ Калининградской области обучаются 4,8 тыс. выпускников. Треть из них намерены сдавать ЕГЭ по естественно-научным предметам. Об этом говорится в ответе министерства образования региона в ответе на запрос «Нового Калининграда».



«Доля выпускников 11-х классов Калининградской области, выбравших в 2025 году единый государственный экзамен по естественно-научным предметам (химии, физике, биология), профильной математике и информатике, составляет 32%», — сообщили в министерстве.

Все выпускники будут сдавать экзаменационные испытания по русскому языку, более 2,3 тыс. выпускников выбрали математику профильного уровня, 2,5 тыс. — математику базового уровня. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. выбрали информатику, 900 человек физику, 800 биологию, 700 английский язык, 600 человек выбрали химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отметили в министерстве.

По сравнению с 2024 годом увеличилось количество выпускников 11-х классов, выбравших математику профильного уровня (на 7%), физику (на 5%), химию (на 1%), биологию (на 2%), информатику (на 2%).