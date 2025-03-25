В Черняховске хотят сформировать «узнаваемый туристический облик» центра города

Администрация Черняховского муниципального округа готовится к поиску подрядчика для «формирования узнаваемого туристического облика» исторического центра города. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В рамках проекта планируют установить две карты территории по 199 480 рублей каждая, два маркера конечной точки (121 770 рублей), две подвесные таблички (86 120 рублей), фингерпост (80 500 рублей) и табличку для растений в саду пряностей (71 520 рублей). Всего на работы выделяют 966 760 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«Ставь сверхзадачи, тогда что-то получится»: как Черняховск стал новым туристическим центром