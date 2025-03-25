В Калининграде заказывают кадастровые работы в рамках «гаражной амнистии»

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Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда готовится к поиску подрядчика для проведения кадастровых работ в целях реализации «гаражной амнистии» в существующих гаражных обществах, расположенных на территории городского округа. Анонсы двух закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 1 187 693 и 524 355 рублей. Указанная цена за единицу — 3 158 рублей. Объём услуг — 376 и 166 условных единиц соответственно. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия») принят с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены, сообщает сайт администрации Калининграда. В соответствии с положениями данного закона граждане — владельцы гаражей на территории городского округа «Город Калининград» могут получить бесплатно в собственность земельные участки, находящиеся в собственности города, на которых расположены данные гаражи.

«В рамках „гаражной амнистии“ определены условия оформления права на некапитальные гаражи, капитальные отдельно стоящие гаражи и гаражи, которые находятся в гаражных обществах», — говорится в сообщении.

За 2023 год в Калининграде образовали по «гаражной амнистии» 306 участков в трёх кооперативах: «Железнодорожник», «Звезда» и «Мечта». Всего на территории Калининграда расположено 110 гаражных обществ общей площадью 189 гектаров. Количество владельцев гаражей — более 15 тысяч, сообщали ранее в горадминистрации.

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