Депутаты предложили наказывать тех, кто подкармливает бездомных собак и кошек

Депутаты из рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в сфере обращения с бездомными животными предложили несколько поправок, направленных на ужесточение требований к бездомным животным и их хозяевам. В частности, они предлагают усыплять собак, если те создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным. Также они хотят законодательно запретить подкармливать бездомных животных и содержать их вне пунктов временного содержания и приютов, сообщает РБК, в распоряжении которого имеется список одобренных рабочей группой поправок.

Депутаты предлагают ввести норму, что отлову подлежат все животные без владельцев. Если на животном есть бирка на ошейнике с информацией о владельцах, то его могут передать хозяевам только по запросу в установленные сроки. Другой поправкой устанавливается, что владелец животного должен сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе будет считаться, что человек выбросил животное на улицу.

Помимо этого, депутаты хотят законодательно запретить подкармливать бездомных животных. Они также считают необходимым запретить гражданам препятствовать отлову бездомных животных, забирать их к себе на время отлова, а затем выпускать обратно. Содержать бездомных животных вне пунктов временного содержания и приютов также будет запрещено.

Также, отмечает РБК, в настоящее время в базовом федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» прописано, что бездомных животных в приютах можно усыплять только для прекращения их «непереносимых физических страданий». Депутаты предлагают расширить перечень оснований для умерщвления отловленных животных и разрешить их усыплять, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным.

Резонансный законопроект был внесен группой депутатов во главе с Ниной Останиной 28 февраля. Подготовить инициативу поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин после случая в Сочи, где в конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо.