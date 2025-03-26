В Калининграде решили провести митинг против «закона об убийстве животных»

В Калининграде представители зоозащитных организаций решили провести митинг, направленный против законодательства, предусматривающего массовое уничтожение бездомных животных, сообщили организаторы митинга. Мероприятие (6+) согласовано городскими властями, оно состоится в субботу, 29 марта, с 14 до 18 часов около памятного знака «Землякам-космонавтам» на проспекте Мира.

«Поверхностный законопроект угрожает основополагающим принципам ФЗ № 498, который подразумевает гуманное отношение к животным, — рассказала „Новому Калининграду“ организатор митинга, руководитель АНО „Центр ЗОО инспекции и развития „Легион““ Лусине Овсепян. — Законопроект противоречит решению Конституционного суда, он нарушает Конституцию и международные конвенции». По мнению зоозащитников, эти «правовые коллизии могут привести к серьезным последствиям», создавая прецедент правового нигилизма.

«Подумайте о будущем ваших детей! Сегодняшнее разрешение на уничтожение собак и кошек — животных, обладающих эмпатией к людям — грозит формированием поколения с аморальными взглядами, способного устранить всех и все, что покажется неудобным», — отметила организатор мероприятия.

По её словам, у зоозащитников выработаны предложения, направленные на гуманное сокращение численности животных с комплексным подходом и ужесточением мер за безответственное и незаконное разведение. «Концепция была направлена губернатору, председателю Законодательного собрания Кропоткину и депутату Анатолию Калине (директор национального парка „Куршская коса“ — прим. „Нового Калининграда“). Кропоткин ответил, что учтет эти предложения, но речь идет не только о регионе, а о федеральном законе, который поэтапно ведет к ужасным последствиям во всех сферах общества», — отметила зоозащитница.

В пресс-службе администрации Калининграда подтвердили, что митинг получил согласование.

Напомним, ранее в распоряжении РБК оказались поправки, одобренные депутатами рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в сфере обращения с бездомными животными. Депутаты предлагают отлавливать всех животных без владельцев. Если на животном есть бирка на ошейнике с информацией о владельцах, то его могут передать хозяевам только по запросу в установленные сроки. Другой поправкой устанавливается, что владелец животного должен сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе будет считаться, что человек выбросил животное на улицу.

Предлагается усыплять собак, если те создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным. Также депутаты хотят законодательно запретить подкармливать бездомных животных и содержать их вне пунктов временного содержания и приютов.

Резонансный законопроект был внесен группой депутатов во главе с Ниной Останиной 28 февраля. Подготовить инициативу поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин после случая в Сочи, где в конце февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо.