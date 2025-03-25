В мэрии Калининграда рассказали, как намерены снять нагрузку с школы № 58

Школа № 58, расположенная на улице Артиллерийской в Калининграде, ежегодно испытывает на себе натиск родителей первоклассников, из-за чего городские власти решили заняться её методичной разгрузкой. О том, какими методами будет осуществляться снятие излишней нагрузки с популярного учебного заведения, во вторник, 25 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Глава подтвердила, что проблемы в части приёма детей как в первый класс, так и во все другие классы 58-й школы сохраняется.

«Запуская школу на улице Благовещенской как филиал 58-й школы (это одно юридическое лицо), мы частично разгрузим существующую 58-ю школу. Мы будем здесь открывать большее количество первых классов. Многие старшеклассники тоже перейдут учиться в новый корпус», — сообщила Дятлова.

Она добавила, что между обоими корпусами есть хорошая транспортная доступность через улицы Молодой Гвардии и Аэропортную.

«Никакого другого способа на текущий момент решить проблему этого микрорайона не существует, — продолжила чиновница. — Поэтому мы пошли ровно таким способом для того, чтобы это заработало».

Попутно сотрудник горадминистрации прорабатывают установку дополнительных остановочных павильонов на улице Молодой Гвардии и оборудуют заездные карманы для общественного транспорта и дополнительные пешеходные переходы.

«Да, много желающих попасть в школу № 58, — добавила Елена Дятлова. — Сегодня у нас там молодой прогрессивный директор Ерохин, который не только организует учебный процесс, но и летний отдых. Летний отдых не только в пришкольном лагере, но и в палаточном лагере. Понятно, что очень хорошая инфраструктура, потому что новые здания у школ, начиная с устройства актовых залов, бассейнов, организации дополнительного образования. Именно поэтому туда стремятся попасть. Хотя, я считаю, что нам нужно стремиться к тому, чтобы все школы привести в одинаковое материально-техническое состояние, в том числе и традиционно старые школы города Калининграда».

В администрации уточнили, что устроить детей в школу № 58 пытаются родители со всего города, а не только из района улицы Артиллерийской. По данным мэрии, на сентябрь 2024 года там функционировало 8 классов-комплектов для обучающихся первых классов, из которых 2 класса-комплекта являлись ресурсными, где дети обучаются не первый год. Родителям 156 детей в сентябре прошлого года было отказано в приеме в первый клас.