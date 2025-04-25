Дятлова высказалась о распределении детей между корпусами 58-й школы

Дятлова высказалась о распределении детей между корпусами 58-й школы
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Продолжение: Власти Калининграда о транспортной доступности новой школы: «Детей мы не бросим»
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В новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской в Калининграде планируют перевести 8-11-е классы. «Сложное решение» прокомментировала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Какие задачи перед 58-й школой? Школе необходимо будет принять первоклассников, которые проживают на закреплённой территории для обучения в 2025−26 учебном году. Кроме того, самый большой набор первоклассников у нас был в 2021−2022 году. Мы набрали 12 первых классов, они переходят в пятый класс. В соответствии с СанПиН, учиться ребята должны в первую смену. Перевести всех четвероклассников на обучение в первую смену уже невозможно в этом корпусе [на ул. Артиллерийской]», — рассказала Дятлова.

Решение, по словам главы администрации, принималось администрациями города и школы на основе «этих вводных».

«Было принято следующее решение: 1 сентября 2025-го года в корпус по улице Благовещенской мы переведём параллели 8-х и 9-х, 11-х классов. Набор в 10-й класс также будет осуществляться только в новом корпусе. Мы берём старшеклассников и переводим их в новый корпус. Тем самым мы сможем принять детей, проживающих на улицах, закреплённых за старым корпусом 58-й школы. Мы сможем исполнить норму СанПиН, а именно — пятиклассники будут учиться в первую смену. Очень сложное решение. Но нам приходится выбирать между молотом и наковальней», — пояснила Елена Дятлова, отметив, что в данной ситуации принять решение, которое бы удовлетворило всех, невозможно.

Обучение школьников в параллели первых и седьмых классов будет осуществляться в обоих корпусах, добавила сити-менеджер.

В корпусе на Благовещенской планируется организовать обучение в одну смену, а также открыть группы продлённого дня. Инфраструктура и образовательное пространство обоих корпусов будут доступны всем обучающимся, напомнила Дятлова.

Школу на улице Благовещенской в Калининграде власти намерены открыть 1 сентября 2025 года. По словам Дятловой, новый корпус, рассчитанный на 1150 мест, сможет принять детей из микрорайона Аксакова и Суздальской, из жилого комплекса «Лидино», а также из района улицы Артиллерийской, где находится первый корпус школы № 58. На строительство нового корпуса было потрачено 2,4 млрд рублей, технадзор там проводил директор школы Александр Ерохин.

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