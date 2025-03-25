Власти Светлогорска предупредили о перекрытии движения и вырубке на Курортной

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В Светлогорске планируют перекрыть движение для всех видов транспорта на ул. Курортной. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Предполагается, что ограничение будет действовать с 26 марта до конца апреля на участке ул. Курортной от перекрёстка с Садовой до перекрёстка с Октябрьской. Перекрытие движения связывают с запланированными работами по благоустройству — заменой тротуарного покрытия (оно, как уточняется, будет таким же, как на ул. Гагарина) и установкой новых опор освещения.

«К сожалению, многие деревья на Курортной — аварийные, некоторые рассечены, имеют сквозные дупла. Потому мы уберём все аварийные деревья и вместо них посадим красные буки», — предупредили в администрации. Там также рекомендовали водителям объезжать перекрытый участок по улицам Садовой, Ленина и Октябрьской.

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