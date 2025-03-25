Облвласти рассказали, сколько мостов планируется отремонтировать до конца года

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До конца 2025 года областные власти рассчитывают закончить ремонт семи мостов в разных районах региона. Об этом сообщает мининфраструктуры области.

«Практически готовы три моста: через реку Щучья (район пос. Суходолье, Гвардейский район), через реку Красная (пос. Ольховатка, Гусевский район) и через реку Камышевая (пос.Заречье, Гурьевский район. <...>К концу ноября планируем закончить ремонт ещё 4 мостов: через реку Садовая (район Приморска, Балтийский муниципальный округ); два моста через реку Удельная (пос. Капустино и Новостроево); через реку Резвая (пос. Староселье, Багратионовский район)», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, завершается подготовка к ремонту мостовых сооружений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На 14 объектах уже определены подрядчики. Идут конкурсные процедуры на оставшихся трёх, отметили в мининфраструктуры.

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