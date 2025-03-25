В Калининграде двум компаниям приостановили лицензии за торговлю алкоголем по ночам

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Министерство контроля региона приостановило действие лицензий на розничную продажу алкогольной продукции у компаний «Стикс» и «Джин», включающих в себя 32 торговых точки. Причиной послужило нарушение правил продажи после 23:00 в магазинах на улицах Профессора Севастьянова и Аксакова в Калининграде. Об этом сообщается на странице министерства «ВКонтакте».

«Компании были привлечены к административной ответственности, а постановления о назначении штрафов уже вступили в законную силу. Также материалы будут переданы в Росалкогольтабакконтроль для рассмотрения вопроса об аннулировании этих лицензий», — отмечается в сообщении минконтроля.

В ведомстве напомнили, что продажа алкоголя в запрещенные часы в одном магазине приводит к остановке работы всех объектов, входящих в данную лицензию.

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