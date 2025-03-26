Погода в Калининградской области 26 марта

В среду, 26 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 9 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 761 мм рт. ст. Относительная влажность 86%. Температура воды: 4,1°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +7°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +6°С. Днём ожидаются небольшие дожди, в ночные часы — умеренные.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +6,2°С, днём потеплеет до +7°С, вечером похолодает до +5,5°С. Влажность — до 94%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду. Утром и днём небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +7...+12°С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», дожди ослабнут и прекратятся в утренние часы на большей части региона. Днём обойдется без существенных осадков (местами возможны небольшие дожди/морось), сохранится низкая слоисто-кучевая облачность, +6...+9°C, ветер западный/северо-западный, умеренный, вечером также пасмурно и вероятны небольшие дожди/морось. Прогнозируемое количество осадков за сутки — 3-6 мм.