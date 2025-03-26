Губернатор поручил разработать предложения по обновлению транспорта в районах

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил разработать предложения по обновлению общественного транспорта в муниципалитетах. Поручение было дано министру развития инфраструктуры Александру Рольбинову на оперативном совещании регионального правительства в среду, 26 марта.

Беспрозванных отметил, что получил от жителей жалобы на работу общественного транспорта в их районах. По его словам, власти занимаются разработкой программы обновления транспорта и его выходом на линию. При этом на работу на маршрутах нужно посмотреть с точки зрения удобства для населения.

«Я прошу создать такую группу под вашим руководством, подготовить мне информацию по всем муниципалитетам: состояние транспорта, перевозчики... Собрать все жалобы, которые у нас анализируются по качеству перевозок теми или иными перевозчиками, поскольку на встречах жители постоянно говорят о том, что одни маршруты у перевозчиков выгодные, другие — убыточные. Жители не должны быть этим озадачены: это наша работа, поэтому я прошу системно подойти к этому вопросу и дать мне конкретный перечень предложений по обновлению транспорта. Александр Семёнович, жду от вас комплексный план по транспортным перевозкам внутри муниципалитета», — заявил губернатор.